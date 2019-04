Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Weil am Rhein: Betrugsmasche falscher Polizeibeamter - Anrufwelle im Dreiländereck - Angerufene erkennen Betrugsabsicht

Am Mittwochabend haben sich Unbekannte erneut am Telefon als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgegeben. Besonders betroffen von dieser Anrufwelle war Weil am Rhein, aber auch in Lörrach und Steinen wurden Bürger telefonisch von den angeblichen Polizisten oder einem "Oberamtsanwalt Bach" kontaktiert. Die Anrufe fanden in den Abendstunden ab 20:30 Uhr statt. Seitens der Betrüger wurde eine Telefonnummer mit der Vorwahl 07621 vorgetäuscht. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es glücklicherweise zu keinerlei Schadenseintritt, da sämtliche Angerufene die Betrugsmasche kannten. Auch wenn die Anrufserie beendet scheint, kommt es immer wieder vor, dass die Betrüger versuchen, nochmals in Kontakt mit den Angerufenen zu treten. Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

