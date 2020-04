Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Keller

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 27. April (Montag), 17 Uhr und dem 28. April (Dienstag), 17 Uhr, zwei Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße auf. Aus einem Kellerraum stahlen die Täter eine Weihnachtskrippe. Was aus dem anderen fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden.

