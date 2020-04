POL-HS: 60-jährige Frau stürzt mit Pedelec und verletzt sich schwer

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Wassenberg-Birgelen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lambertusstraße am 28. April (Dienstag), gegen 17 Uhr, verletzte sich eine 60-jährige Frau aus Wassenberg schwer. Sie war mit einem Pedelec aus Richtung Roermonder Straße in Richtung Elsumer Weg unterwegs. Ein Zeuge beobachtet wie die Frau gegen mit den Rädern gegen den Bordstein stieß und auf den Gehweg fiel. Er leistete sofort Erste Hilfe, da die Radfahrerin zunächst nicht ansprechbar war. Die 60 Jährige wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und anschließend zur stationären Aufnahme mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

