Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeugaufbrüche

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Wie mit Pressebericht Nr. 118 von Montag (27. April) berichtet, wurden in der Nacht zwei Fahrzeuge aufgebrochen, die an der Hauptstraße parkten. Nun wurden weitere Fahrzeugaufbrüche angezeigt. Vier Pkw, die an der Hauptstraße, der Linnicher Straße sowie an Haus Horrig standen, wurden durch unbekannte Täter in derselben Nacht aufgebrochen. Aus den Pkw wurde Bargeld, Bankkarten, und eine Geldbörse entwendet. In allen Fällen schlugen die bislang unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein.

