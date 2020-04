Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand im Hühnerstall

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Montag (27. April), gegen 18 Uhr, bemerkten Zeugen einen Brand auf einem Grundstück an der Straße An den Stöcken. Hinter dem Haus hatte ein zum Hühnerstall umfunktionierter Kühlcontainer Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Wohnhaus entstand leichter Sachschaden. Die Hühner wurden nicht gefährdet, da sie sich auf dem Aussengelände aufhielten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei bezüglich einer möglichen Brandstriftung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell