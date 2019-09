Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Betrunkener fuhr Schlangenlinien

Hünxe (ots)

Am Dienstag gegen 22.15 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau aus Hünxe mit ihrem Kleinwagen über die Gahlener Straße in Richtung Hünxe. In einer Rechtskurve kam ihr in Schlangenlinien ein Geländewagen entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Autos in den Straßengraben schleuderten. Die 55-Jährige verletzte sich hierbei so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste. Der Fahrer des anderen Autos, ein 27-jähriger Mann aus Rumänien, verletzte sich leicht.

In der Atemluft des Mannes bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch. Der Verdacht bestätigte sich, so dass ihm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Außerdem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zeugen hatten nach dem Unfall eine vermutlich männliche Person beobachtet, die sich vom Geländewagen in Richtung Kanal entfernte. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte diese Person auch im Nahbereich nicht mehr gefunden werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

