Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lagerfeuer am Angelteich

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Freitag (24. April), gegen 21 Uhr hatten vier junge Erwachsene ein Lagerfeuer in der Nähe eines Angelteiches, in einem Naturschutzgebiet an der Heuchterstraße, gemacht. Bei Eintreffen der Beamten löschten sie es umgehend, aber aufgrund der herschenden Waldbrandgefahr und der Tatsache, dass sie gegen die CoronaSchVO verstoßen hatten, wurden Anzeigen gefertigt.

