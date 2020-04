Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

Heinsberg (ots)

Aus zwei Pkw, die an der Ferdinand-Porsche-Straße standen, wurden jeweils Sommerreifensätze entwendet. In der Zeit zwischen Samstag (25. April) und Montag (27. April) schlugen unbekannte Täter jeweils eine Seitenscheibe ein und gelangten so an die, im Fahrzeug gelagerten, Reifen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell