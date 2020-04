Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Firmengelände

Heinsberg (ots)

Von einem Firmengelände an der Industriestraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 27. April, mehrere Autoreifen samt Stahlfelgen. Ein Zeuge überraschte die Täter bei der Tat, woraufhin diese flüchteten und mit einem weißen Kastenwagen davonfuhren. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sie offenbar mehrere Fahrzeuge auf Steinen aufgebockt und von diesen Fahrzeugen die Reifen samt Felgen abmontiert hatten. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

