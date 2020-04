Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer gestürzt/ Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Freitag, 24. April, ereignete sich an der Anton-Heinen-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Mann aus Erkelenz leicht verletzt wurde. Er war gegen 11.50 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Ziegelweiher kommend in Richtung Anton-Heinen-Straße unterwegs. Kurz vor der Anton-Heinen-Straße sei ihm eine Frau mit Rollator entgegen gekommen. Aufgrund dessen habe er ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und sei zu Boden gestürzt. Zeugen des Unfalls riefen einen Rettungswagen. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Da er offenbar unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten am Unfallort hatten sich die Zeugen des Unfalls und auch die Frau mit dem Rollator bereits entfernt. Zur Klärung des Unfallgeschehens werden diese gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

