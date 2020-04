Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw-Aufbrüche im Kreisgebiet

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg-Lieck, an der Waldfeuchter Straße, drangen unbekannte Personen in der Nacht zum 25. April (Samstag) in einen Pkw ein und durchsuchten ihn. Im Inneren fanden sie einen Garagenöffner, mit dem sie das Garagentor bedienten und daraus verschiedene Werkzeuge entwendeten.

In Übach-Palenberg-Palenberg, an der Wurmtalbrücke, wurden in der Nacht zum 25. April (Samstag), alle Scheiben der linken Fahrzeugseite eingeschlagen und das Innere durchwühlt. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

In Erkelenz-Granterath, an der Ringstraße, drangen unbekannte Personen zwischen dem 25. April (Samstag) und dem 26. April (Sonntag), in einen Pkw ein und durchsuchten diesen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In Erkelenz-Kückhoven, an der Straße In der Mosel, drangen unbekannte Personen im gleichen Zeitraum in ein Fahrzeug ein und stahlen daraus Bargeld, eine Sonnenbrille sowie Kopfhörer.

Auch in Erkelenz-Tenholt, in der Jannenstraße, öffneten unbekannte Personen, ebenfalls in der Nacht zum 26. April (Sonntag), einen Pkw und entwendeten daraus einen Werkzeugkoffer.

In Hückelhoven-Brachelen, an der Hauptstraße, schlugen unbekannte Personen jeweils eine Scheibe an zwei dort geparkten Pkw ein. Aus einem entwendeten sie eine Geldbörse. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand noch nicht fest, was aus dem anderen Pkw fehlte. Hier lag die Tatzeit in den frühen Morgenstunden des 27. April (Montag).

