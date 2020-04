Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handy aus Hosentasche gestohlen

Wegberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Bahnhof stahlen am Samstag, 25. April, gegen 18.15 Uhr, zwei unbekannte Personen einem 54-jährigen Mann aus Wegberg ein Mobiltelefon aus der Hosentasche und flüchteten. Er beschrieb die Flüchtigen als zwei Männer im Alter von 20-30 Jahren mit schlanker Statur. Beide waren zirka 170 Zentimeter groß und wirkten südländisch. Der Eine hatte kurze dunkle Haare sowie einen Drei-Tage-Bart und der Andere trug zu diesem Zeitpunkt eine Baseballkappe. Die Polizei bittet Zeugen, die die Flucht der Täter beobachtet haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

