Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt

Wegberg (ots)

Am Freitag (24. April), gegen 19.40 Uhr, stahl ein 36-jähriger Mann aus Mönchengladbach, in einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Bahnhof, mehrere Gegenstände. Nachdem er durch die Mitarbeiter angesprochen wurde, versuchte er um sich zu schlagen und zu spucken. Die Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Der Dieb konnte zunächst flüchten, wurde aber auf dem Parkplatz erneut gestellt und von den dazu gerufenen Beamten festgenommen.

