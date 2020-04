Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 25. April, auf der Daimlerstraße ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22.40 Uhr kam es auf der Daimlerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Pkw Mercedes und einem Mofafahrer. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.35 Uhr einen Pkw Mercedes, der ihm mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit auf der Jülicher Straße entgegen kam. Daraufhin wendete der Zeuge und fuhr dem Fahrzeug hinterher in die Daimlerstraße. Als er dort eintraf, fand er den Pkw Mercedes auf der Fahrbahn stehend vor und bemerkte ein Mofa sowie dessen Fahrer, die auf der Fahrbahn lagen. Daraufhin wählte er den Notruf und leistete erste Hilfe. Der 23-jährige Mercedesfahrer gab an, er habe die Daimlerstraße aus Richtung Jülicher Straße kommend befahren. Kurz darauf habe er einen Zusammenstoß bemerkt und beim Anhalten festgestellt, dass ein Mofa sowie dessen Fahrer auf der Fahrbahn lagen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte der aus dem Selfkant stammende Mann nicht angeben. Da er offenbar unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Der verletzte Mofafahrer, ein 34-jähriger Mann aus Übach-Palenberg, zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, bittet die Polizei Zeugen, die die Fahrweise des Mercedes Fahrers oder des Mofa Fahrers, bzw. den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0.

