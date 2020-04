Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 117 von Sonntag, 26. April 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven - Baal, Diebstähle aus Pkw

In der Nacht zum Samstag (25.04.2020) kam es in Hückelhoven-Baal zu mehreren Einbrüchen in geparkte Pkw. In vier Fällen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, in einem weiteren Fall gelang das Öffnen des Fahrzeuges auf noch nicht geklärte Weise. Da die Täter bei allen Taten unter anderem Geldbörsen entwendeten, rät die Polizei nochmals eindringlich dazu, keine portablen Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zu hinterlassen.

Übach-Palenberg, Einbruch in Kiosk

Im Stadtteil Marienberg gelangten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Samstag (25.04.2020) nach Durchtrennen der Vorhängekette des Haupttores ins Naherholungsgebiet Wurmauenpark und zum dortigen Kiosk. Aus einem Vorratsraum entwendeten sie eine Kohlensäuremischanlage, elektrisches Werkzeug und mehrere Bierfässer.

