Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baustellentoilette angezündet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Zwischen Mittwoch (22. April) und Freitag (24. April) zündeten Unbekannte ein mobiles Toilettenhäuschen an einer Baustelle an der Franz-von-Sales-Straße an. Dieses brannte vollständig ab. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werde gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell