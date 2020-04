Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw an einem Verbrauchermarkt

Wegberg (ots)

In Wegberg, auf einem Parkplatz an der Straße Am Bahnhof, stahlen am 25. April (Samstag), gegen 18.20 Uhr, drei Männer aus einem Kofferraum eine Handtasche mit Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Männer konnten durch Beamte der Polizei Erkelenz wenig später angetroffen werden, die gestohlenen Gegenstände wurden nicht aufgefunden. Bei den Tätern handelte es sich um drei Wegberger, im Alter von 20 - 30 Jahren. Diese wurden zur Polizeiwache gebracht und eine Anzeige gegen sie gefertigt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

