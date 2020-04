Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verursacher und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Montag (27. April) ereignete sich an der Stolzenbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein 36-jähriger Mann aus Hückelhoven stellte seinen schwarzen Pkw Skoda in einer Parktasche an der Stolzenbergstraße ab. Gegen 10.30 Uhr fuhr dann der/die bislang unbekannte Fahrer/in eines dunklen Pkw VW Up gegen die linke Seite des parkenden Fahrzeugs. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer/die Fahrerin nach der Kollision davon. Der Unfall wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Auswertung des Videomaterials dauert noch an. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den unbekannten Fahrer/ die unbekannte Fahrerin des schwarzen Kleinwagens, sowie Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

