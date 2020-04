Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullideckel auf Fahrbahn gelegt, Täter konnte festgenommen werden

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (28. April) hob ein 16-Jähriger Jugendlicher einen Gullideckel aus dem Schacht am Fahrbahnrand und legte ihn mitten auf die Fahrbahn. Dabei wurde er durch einen Zeugen beobachtet, der sofort die Poilizei alarmierte. Diese konnte den 16-Jährigen in der Nähe des Tatortes festnehmen. Die Beamten mussten feststellen, dass der junge Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluß stand. Zudem leistete er Widerstand gegen sie. Die Polizisten brachten den Jugendlichen zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend holten ihn seine Erziehungsberechtigten von der Wache ab. Er erhielt eine Anzeige und muss sich jetzt für seine Staftaten verantworten.

