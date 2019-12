Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sevelten - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 04. Dezember 2019, kam es um 12.35 Uhr auf der Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Sevelten befuhr die Cappelner Straße in Richtung Sevelten und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Berme zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierdurch schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Cappeln befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde anschließend durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Cappeln - Pkw in Brand geraten

Am Mittwoch, 04. Dezember 2019, geriet gegen 14.41 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw während der Fahrt auf der Bokeler Straße in Brand. Die vier Insassen im Alter von 24 bis 46 Jahren konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Cappeln löschte den Wagen, der vollständig zerstört worden ist. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

