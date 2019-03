Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

17. März 2019 | Kreis Stormarn - 18.03.2019 Travenbrück

Am 17.03.2019, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 13.30 Uhr, ereignete sich in Travenbrück (Ortsteil Sühlen), in der Sühlener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr das flüchtige unfallbeteiligte Fahrzeug von Wakendorf 1 kommend in Richtung Bad Oldesloe. In der Ortschaft Sühlen, in der Sühlener Straße kollidierte dies mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden silberfarbenen VW Transporter.

Der Transporter wurde im Heckbereich und der linken hinteren Fahrzeugseite massiv beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 - Euro geschätzt.

An der Unfallstelle konnten Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges sichergestellt werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen roten Opel Astra G, älteren Baujahres, handeln. Der Opel Astra dürfte im vorderen rechten Bereich massive Beschädigungen aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug machen? Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet?

Die Polizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt die Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

