BPOLD-BBS: Erntefeuer durch Bundespolizeihubschrauber verhindert

Altentreptow (ots) - Am 4. Juli nachmittags entdeckte die Besatzung des Bundespolizeihubschraubers Pirol 841 mittels der Wärmebildkamera auf dem Rückflug zum Stützpunkt nahe der Ortschaft Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei kleine Wärmequellen auf einem frisch abgeernteten Feld. Die Besatzung entschied sich, sofort zur Landung zu gehen und machte die anwesenden Landwirte auf die Glutnester aufmerksam. Mit viel Engagement wurden die auflodernden Flammen gelöscht und Schlimmeres verhindert.

Durch die anhaltende Trockenheit kam es in den zurückliegenden Tagen mehrfach zu größeren Flächenbränden in der Umgebung von Neubrandenburg, die glücklicherweise ohne Personenschäden ausgegangen sind. Die Gefahr von Spontanentzündungen bleibt weiter sehr hoch. Es lohnt sich, wachsam zu bleiben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Raaberg 6

24576 Bad Bramstedt

Matthias Menge

Telefon: 04192-502-1010 o. Mobil: 0170/5524591

Fax: 04192-502-9020

E-Mail: matthias.menge (a) polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



