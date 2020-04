Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat von der Hauswand gerissen und gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter rissen, in der Zeit zwischen Sonntag, 26. April und Dienstag, 28. April, einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Hauses an der Straße Buscherbahn. Sie stahlen ihn, luden ihn in ein Fahrzeug und fuhren davon. Hinweise auf das Fluchtfahrzeug konnten nicht gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell