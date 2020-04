Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen leicht verletzt/ Fahrzeug überschlägt sich

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Am Dienstag, 28. April, 17.45 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Geilenkirchen auf der Straße An der Friedensburg, aus Richtung Kreisverkehr Hommerschen kommend in Richtung Bahnhof Geilenkirchen. Beim Beschleunigen, auf regennasser Fahrbahn, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte nach rechts durch einen Graben gegen einen Zaun. Dabei rollte der Porsche über sein Dach auf die rechte Seite und blieb liegen. Im Motorraum entstand ein Feuer, welches durch die hinzu gerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die beiden Insassen, der 24-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer aus Geilenkirchen, konnten sich zuvor selbst aus dem Unfallwagen befreien. Sie verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

