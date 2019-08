POL-HB: Nr.: 0544 --Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Oslebshauser Heerstraße / Ritterhuder Heerstraße Zeit: 26.08.19 16:25 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen drei Verkehrsteilnehmern in Gröpelingen. Ein Motorradfahrer rutschte dabei in ein entgegenkommendes Auto und wurde schwer verletzt.

Der 65-jährige Motorradfahrer überholte über eine Linksabbiegerspur die wartenden Fahrzeuge vor einer Ampel in der Oslebshauser Heerstraße. Ein 28-jähriger Smart-Fahrer wechselte zeitgleich den Fahrstreifen und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Durch den Aufprall kam der Kraftradfahrer zu Fall und glitt mit seiner Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin, die einen Schock erlitt.

Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Eine akute Lebensgefahr bestand nicht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in der Höhe von 14.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

