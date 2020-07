Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots)

Am vergangenen Dienstag wurde auf dem Parkplatz Altes Gymnasium in Bitburg die hintere rechte Tür eines dort geparkten weißen Opel Astra beschädigt. Vermutlich entstand die Beschädigung beim unachtsamen Öffnen einer Autotür. Der Vorfall ereignete sich zwischen 07:30 und 17:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg unter der Rufnummer: 06561-96850.

