POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 01.07.2020

Ereignis: Zweiradfahrer verletzt

Ort: B257, Wallenborn

Zeit: 30.06.2020, 12.20 Uhr

Ein 17- Jähriger aus der VG Gerolstein war mit seinem Leichtkraftrad auf der B 257 von Oberstadtfeld nach Wallenborn unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche plötzlich die Kontrolle über das Krad und stürzte. Durch einen glücklichen Umstand verletzte er sich dabei eher leicht. Das Fahrzeug hingegen wurde erheblich beschädigt, so auch die Schutzplanke, in die das Krad geschleudert wurde.

Ereignis: Baustellendiebe unterwegs

Ort: Gerolstein, Stadtgebiet

Zeit: 10.06.2020- 15.06.2020

Mitarbeiter der Stadt Gerolstein stellten fest, dass im Bereich des Kreisverkehrs an der Volksbank zwei Warnbaken entwendet worden waren, eine war mit Blinklicht ausgestattet. Ebenso verschwand in der Straße "Unter den Dolomiten" das Warnschild "Steinschlag". Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260

