Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Fahrradgeschäft

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 24.06.2020 auf den 25.06.2020 kam es in Traben-Trarbach, Stadtteil Trarbach, zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür in den Verkaufsraum und entwendeten 20 hochpreisige E-Bikes. Die Räder wurden in ein mitgeführtes großformatiges Fahrzeug verladen, anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat den Verladevorgang im Bereich des Brückentores beobachtet? Wer hat darüber hinaus verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht?

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

www.polizei.rlp.de/ki.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell