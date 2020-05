Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Von Unfallstelle geflüchtet und unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden (43/1905) 19.05.2020, 19:55 Uhr

Speyer (ots)

Ein 31-jähriger Lieferant befuhr eine Straße in der Speyerer Altstadt, um dort seine Ware abzuliefern. Beim Einparken streifte er ein geparktes Fahrzeug. Als er von Augenzeugen auf den Vorfall angesprochen wurde und diese ihn darauf hinwiesen die Polizei zu verständigen, um den Schaden regulieren zu können, stieg der Lieferant wieder in sein Fahrzeug, und gab an, eine Parklücke zu suchen. Er entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle und wurde durch die Beamten kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Fahrzeugschlüssel an den Fahrzeughalter übergeben. Gegen den Lieferanten wurde eine Strafanzeige erfasst.

