Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 3,3 kg Marihuana sichergestellt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben am Montagabend 3,3kg Marihuana in einem Auto sicherstellen können. Gegen 19:40 Uhr kontrollierten sie auf der A30, in Höhe der Anschlussstelle Gildehaus, einen Mercedes. Dieser reiste zuvor über die Niederlande ein. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde im Kofferraum ein Karton mit luftdicht verschweißten Tüten gefunden. In den Tüten befanden sich insgesamt 3,3 kg Marihuana. Der 40-jährige Beifahrer führte zudem einen gefälschten litauischen Führerschein mit sich. Der 40-jährige Mann sowie der 28-jährige Autofahrer wurden festgenommen. Sie wurden am Dienstagmittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer aus Vlotho.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell