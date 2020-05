Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin (04/1905) 19.05.2020, 07:39 Uhr

Speyer (ots)

Ein 57-jähriger LKW-Fahrer befuhr die L507 aus Römerberg kommend in Fahrtrichtung Speyer und wollte von dort auf die B39 auffahren. Eine 16-jährige Fahrradfahrerin benutzte den parallel zur Landstraße und baulich getrennten Fahrradweg. Dort ist auf Höhe des Fußgängerüberwegs das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" (Zeichen 205) aufgestellt. Die 16-jährige fuhr jedoch mit unverminderter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich des Fußgängerüberwegs ein, sodass trotz eines sofort eingeleiteten Bremsmanövers des LKW-Fahrers ein leichter Zusammenstoß nicht verhindert werden konnte. Die Jugendliche stürzte daraufhin zu Boden und zog sich hierdurch Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden, der LKW blieb unbeschädigt.

