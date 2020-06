Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Zell (ots)

Zwischen dem 29.06.2020 um 17:00 Uhr und dem 30.06.2020 um 10:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Brandenburg in Zell (Mosel). Ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer PKW, wurde im Bereich der linken Seite der Frontschürze beschädigt. Wenn sie sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Ereignis geben könne, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Zell.

