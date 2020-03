Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 09:40 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen in der Straße Kleine Breite am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Ford S-Max und beschädigte diesen am linken Außenspiegel und damit das dort verbaute Blinklicht. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am Montag, 09.03.2020, zwischen 08:00 und 12:30 Uhr. Hier stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW ebenfalls vermutlich beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines in der Campestraße abgestellten grauen VW Golf. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

