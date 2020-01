Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 62 - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Samstagabend (25.01.) befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw die B 62 von Saßmannshausen kommend in Richtung Bad Laasphe. Im Verlauf einer Geraden kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Verkehrskommissariat aufgenommen.

