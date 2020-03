Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Durchführung von ganzheitlichen Kontrollmaßnahmen in Verbindung mit Ablenkung im Straßenverkehr.

Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führten am 09.03.2020, in der Zeit von 13:00-18:30 Uhr, in Salzgitter sowohl in der Berliner Straße als auch im Hüttenring Kontrollmaßnahmen durch. Ziel dieser polizeilichen Kontrollmaßnahme war es, durch gezielte Verkehrspräventionsmaßnahmen die Gefahren im Straßenverkehr, die im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeuges stehen, zu minimieren. Schwerpunkte des Tages waren die Erkennung von Betäubungsmittel-/Alkoholmissbräuchen sowie weitere Ablenkungsfaktoren im Straßenverkehr.

Die Beamten kontrollierten an diesem Tag ca. 40 Fahrzeuge. Folgende Feststellungen wurden getroffen: - Ein Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. - Zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden (Zahlung der haftbefreienden Beträge noch an der Kontrollstelle). - Insgesamt 29 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet (10 Gurtverstöße, Warnwesten/Warndreieck nicht mitgeführt, verbotswidriges Anbringen von Aufklebern auf Kennzeichen, Getunte Abgasanlage/Bremse). Bei einem Fahrer musste die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden, zudem stellten die Beamten einen Pkw sicher.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen und leistet hiermit einen wertvollen Beitrag der Verkehrsprävention.

