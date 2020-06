Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer wird von Fahrertür getroffen - schwer verletzt ins Krankenhaus

Hamm-Mitte (ots)

Am 26. Juni wurde ein 42-jähriger Fahrradfahrer auf der Widumstraße bei einem Dooring-Unfall schwer verletzt. Eine 47-jährige Hammerin hatte ihren VW gegen 12.20 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt und öffnete die Fahrertür zur Straße. Der Radfahrer aus Hamm kollidierte mit der Fahrertür und stürzte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an Auto und Rad wird auf 550 Euro geschätzt. (lt)

