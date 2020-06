Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Mann befriedigt sich neben Spielplatz

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 25. Juni, saß ein älterer Mann gegen 18.45 Uhr auf einer Parkbank nahe des Spielplatzes am Rothebach. Während der Mann die spielenden Kinder beobachtete, befriedigte er sich selbst mit der Hand in der Hose. Nachdem der Mann von Zeugen angesprochen wurde, entfernte sich dieser von dem Tatort. Nun wird er von der Polizei gesucht. Wir bitten um Ihre Mithilfe. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. Der Mann ist zwischen 60 und 70 Jahre alt, hat einen weißen, langen Vollbart sowie mittellange, weiße Haare und trug eine Brille. Außerdem hatte er ein orangefarbenes Shirt, blaue Jeans und schwarze Schuhe an. Er führte eine Krücke mit. (lt)

