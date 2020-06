Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 25. Juni, in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 17.35 Uhr, an der Kamener Straße, unweit der Ladestraße. Er beschädigte einen Opel, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell