Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten erbeuten erneut Geld

Hamm-Mitte (ots)

Eine 84-jährige Hammerin ist am 24. Juni Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich fälschlicherweise als Polizisten ausgaben. Nachmittags rief der angebliche Kommissar "Manfred Schneider" bei der Seniorin an. Eine Frau in der Nachbarschaft wäre bestohlen worden. Bei der Frau würde es sich um die Person handeln, die seit 17 Uhr vor der Haustür der Hammerin am Ahseufer warten würde und bereits an der Haustür geschellt hatte.

Der falsche Polizist überzeugte die Seniorin, Wertgegenstände und eine EC-Karte zu ihrem Schutz zur Verwahrung in einem Briefumschlag unter der Haustür durchzuschieben. Außerdem erkundigte er sich nach ihrem Bankinstitut.

Er versicherte der Dame, das Geld am Folgetag zurückzubringen. Nachdem dies nicht geschah, vertraute sie sich einer Vertrauensperson an und die Polizei wurde informiert.

Zwischenzeitlich hatten die Betrüger bereits weiteres Geld vom Konto abgebucht. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

