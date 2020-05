Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Cochem - Büchel (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, ereignete sich auf der B 259 zwischen Büchel und Faid ein Verkehrsunfall, bei dem der 28jährige Fahrer verletzt wurde. Er kam mit seinem Fahrzeug nach einem Überholvorgang in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam in einem Acker zum Liegen. Durch eine zufällig vorbeikommende Krankenschwester wurde der Fahrer bis zum Eintreffen des Notarztes versorgt. Anschließend wurde der Fahrer mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden

