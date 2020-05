Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wierschem (Burg Eltz) - Zeugenaufruf nach Verdacht der Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung sowie Verstoßes gegen die Corona-Abstandsregeln.

Wierschem / Burg Eltz (ots)

Am Freitag, den 01. Mai 2020, kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Wanderweg bei der Burg Eltz (Gemarkung Wierschem) zu einem Vorfall, welcher derzeit deliktisch als Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung sowie als Verstoß gegen die 4. Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO)eingestuft wird. Eine 44-jährige Geschädigte aus dem Raum Koblenz war zur genannten Zeit mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter (7) auf dem Wanderweg unterwegs. Die Familie führte zwei Hunde bei sich, welche angeleint gewesen sein sollen. Auf dem besagten Wanderweg begegnete der Familie ein (Ehe-) Paar im Alter von ca. 50-60 Jahren. Das Ehepaar war mit dunkelblauen Jacken und blauen Jeans bekleidet. Die Hunde des Ehepaars, darunter ein schwarzer Hund mit langem Fell und rotem Halsband, liefen ohne Leine herum und näherten sich den Hunden der Familie. Der Mann schlug daraufhin einen seiner Hunde mit seinem Schirm, um diesen von den Hunden der Familie wegzuholen. Als die Familie ihren Unmut über das Schlagen des Hundes kundtat, ging der Mann auf die Frau zu, umklammerte sie fest mit beiden Armen, und spuckte sie anschließend mehrfach an (u.a. ins Gesicht). Anschließend entfernte die der Tatverdächtige Mann mit seiner Frau und den Hunden vom Ereignisort in Richtung Wierschem. Es besteht Grund zu Annahme, dass der Täter aus Wierschem oder Umgebung stammen könnte. Der Täter trug neben der dunkelblauen Jacke und der blauen Jeans dunkle Reiterstiefel. Er hatte graue, etwas längere Haare.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

