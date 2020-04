Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Beleidigung

Mayen (ots)

Am 29.04.2020 gegen 12:35 Uhr gerieten zwei Autofahrer auf dem gemeinsamen Parkplatz der Firmen Hit/Lidl/Deichmann in Mayen in einen Streit. Hierbei soll ein Autofahrer einige Schimpfwörter gerufen haben und er habe versucht den anderen Autofahrer zu bespucken. Offenbar haben dies einige Zeugen mitbekommen und dem Geschädigten zur polizeilichen Anzeigeerstattung geraten, was dieser auch tat. Nun fehlen jedoch die Zeugen um die Sachlage zu klären. Die möglichen Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen 02651/8010 zu melden.

