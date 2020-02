Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zielfahnder der Polizei Hannover nehmen 56-Jährigen fest

Hannover (ots)

Ein zu insgesamt fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilter Betrüger und Steuerhinterzieher ist am Montagvormittag, 03.02.2020, von Beamten des Zentralen Kriminaldienstes in Isernhagen festgenommen worden.

Gegen den 56-Jährigen lagen insgesamt zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Hannover (ein Jahr und sechs Monate wegen Betrugs) und der Staatsanwaltschaft Kleve (drei Jahre und sechs Monate wegen Steuerhinterziehung) vor. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten der Zielfahndung nach kurzer Zeit zu einer Kontaktadresse an der Hannoverschen Straße in Isernhagen. Montagvormittag kurz vor 11:00 Uhr schlugen die Fahnder zu und nahmen den 56 Jahre alten Mann widerstandslos fest. Nun befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt und verbüßt dort seine Freiheitsstrafe. /now, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell