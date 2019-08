Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrerin leicht verletzt

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Freitag, gegen 08.00 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Kempener mit seinem Pkw auf der Hospitalstraße in Richtung Westring. An der Einmündung zum Westring bog er nach links ab. Dabei übersah er eine von rechts kommende Radfahrerin, es kam zur Kollision. Die 31-jährige Tönisvorsterin, die keinen Helm trug, stürzte und verletze sich leicht. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (932)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell