POL-GI: Pressemeldungen vom 17.06.2019: Falscher Alarm in der Buslinie 1+++Brand auf dem Schulgelände+++Container offenbar in Brand gesetzt+++Mehrere Festnahmen im Stadtgebiet Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Falscher Alarm in der Buslinie 1

Schnell aufgeklärt war ein Sachverhalt am Montagnachmittag in der Kapellenstraße. Die Polizei hatte gegen 14.45 Uhr mitgeteilt bekommen, dass Unbekannte offenbar ein Handy entwendet hatten. Eine Ortung ergab, dass das Handy in der Buslinie 1 vom Berliner Platz in Richtung Rödgener Straße "unterwegs war". Der Bus konnte wenig später gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass das Handy im Bus vergessen wurde und noch in einer Ablage beim Busfahrer lag. Letztendlich wurde das Handy wieder an seinen Besitzer übergeben.

Langgöns: Brand auf dem Schulgelände

Einen Schaden von mindestens 5.000 Euro haben Unbekannte am Samstag, gegen 09.15 Uhr, auf einem Schulgelände in der Straße "Am alten Stück" in Lang-Göns verursacht. Die Unbekannten hatten offenbar eine blaue Mülltonne, die ein Fassungsvermögen von 1.100 Liter hat, angezündet. Dabei wurden auch umliegende Büsche, das Vordach und eine Lampe beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Müllcontainer und Kleidercontainer offenbar in Brand gesetzt

Ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand am frühen Sonntagmorgen in der Krofdorfer Straße in Gießen. Zunächst war ein Brand eines Altkleidercontainers gemeldet worden. Als die Streife dort gegen 00.30 Uhr eintraf, stand der Altkleidercontainer in Vollbrand. Unmittelbar danach wurde der Brand eines in der Nähe befindlichen Müllcontainers entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Festnahme in der Rittergasse

Dank eines Zeugen konnte ein 41 - Jähriger Deutscher am Sonntag, gegen 00.50 Uhr, in der Rittergasse festgenommen werden. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass eine männliche Person gegen 00.50 Uhr, sich an einem geparkten PKW zu schaffen macht. Es stellte sich heraus, dass an einem Porsche die Scheibe eingeschlagen wurde. Ein Zeuge hatte den Aufbruch mitbekommen und den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Festnahme in der Bismarckstraße

Schnell gefasst war ein 29 - Jähriger mutmaßlicher Dieb am frühen Sonntagmorgen in der Bismarckstraße. Der Verdächtige hatte, so die bisherigen Ermittlungen, versucht durch ein Fenster in ein Café einzusteigen. Zeugen nahmen danach die Verfolgung auf und brachten den Verdächtigen dazu, wieder in die Richtung des Cafés zu rennen. Dort lief der Asylbewerber aus Marokko einer Funkstreife in die Arme.

Gießen: Vandalismus in der Gutfleischstraße

Im Freibad haben Unbekannte am letzten Wochenende (Nacht von Freitag zum Samstag) einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Unbekannten hatten mittels blauer und schwarzer Sprühfarbe das Bademeisterhäuschen und andere Bereiche beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Einstieg durch angelehntes Fenster

In ein Mehrfamilienhaus sind Diebe am Samstagmittag eingestiegen. Offenbar hatten die Täter mitbekommen, dass ein Fenster nur angelehnt war. Sie stiegen in die Wohnung ein und holten sich eine Geldbörse. Vor dem Haus konnten die Ausweisdokumente gefunden werden. Von der Geldbörse und dem Geld fehlte jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Auseinandersetzung am Sportplatz in Lauter

Ein 21 - Jähriger wurde am Samstagabend am Sportplatz in Lauter durch mehrere Personen angegriffen. Dabei wurde der Grünberger im Gesicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Gegen die vier Täter wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Nicht zu beruhigen

Mehrfach beleidigt wurden Polizeibeamte am Samstagabend von einem 40 - Jährigen in der Klinikstraße. Der Dillenburger wurde nach einem Verkehrsunfall überprüft. Offenbar hatte der Autofahrer zuvor Drogen zu sich genommen. Bei der danach durchgeführten Blutentnahme beleidigte er mehrfach die Polizeibeamten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfall mit geklautem Auto

Wölfersheim/Hungen: 25 Jahre alt ist der Wölfersheimer, der vermutlich am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, in der Burggase in Berstadt einen Zaunpfosten umfuhr, als er seinen PKW dort wenden wollte. Zeugen beobachteten den Unfall und hinderten den Fahrer an einer Flucht. Wie sich herausstellte, stand nicht nur der Fahrer unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholwert von über 1,4 Promille), sondern das Auto war zudem geklaut. In der Nacht zum Sonntag wurde der rote Kia in Trais-Horloff gestohlen. Der Wölfersheimer musste mit zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle, der PKW wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Buseck: Verletzter Polizeibeamter

Bei einem Einsatz wurde am Samstag, gegen 14.00 Uhr, ein Polizeibeamter verletzt. Die Streife wurde zunächst zu Hilfe gerufen. Offenbar war es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 23 - Jähriger wurde festgenommen. Unmittelbar danach verletzte der Mann mit dem Kopf einen Beamten im Gesicht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Mit über ein Promille erwischt

Eine Polizeistreife erwischte Sonntagfrüh einen 26-jährigen Autofahrer aus Hungen mit über ein Promille. Die Beamten kontrollierten den Hungener gegen 04.20 Uhr in der Friedberger Straße. Der Atemalkoholtest reagierte positiv. Die Ordnungshüter nahmen den Fahrer zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher.

Unfallmeldungen:

Gießen: Fahrer nach Unfall eingeklemmt; Zeugenaufruf

Bei einem Unfall am Samstag kurz vor Mitternacht an der Abfahrt von der Autobahn 480 zur Landstraße 3475 wurde ein 21-jähriger Fahrer aus Lollar eingeklemmt. Der Lollarer war mit seinem BMW auf der Abfahrt von der Bundesstraße 485 von Marburg kommend in Richtung Lollar unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Landstraße kam es beim Linksabbiegen zum Zusammenstoß mit einem Caddy eines 40-Jährigen Minicar-Fahrers, der auf der Landstraße von Lollar in Richtung Gießen unterwegs war. Der BMW-Fahrer musste mit technischen Geräten aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzen, aber nicht lebensgefährlich, 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Minicar-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Ampelschaltung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Totalschaden nach Unfall

Fünf Leichtverletzte und 55.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Verkehrsunfall Sonntagfrüh an der Kreuzung Eichgärtenallee / Moltkestraße. Eine 22-jährige Fahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis fuhr mit ihrem Fiesta auf der Eichgärtenallee in Richtung Moltkestraße. Im Kreuzungsbereich stieß sie dann mit einem Audi eines 25-Jährigen aus Frankfurt, der auf der Moltkestraße in Richtung Eichgärtenallee unterwegs war, zusammen. Die Fiesta-Fahrerin und vier Beifahrer aus den Autos im Alter zwischen 22 und 31 Jahren verletzten sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Unfallfluchten:

Gießen: Mehrere Unfallfluchten im Nordbereich

Die Polizeistation Gießen-Nord bittet nach mehreren Unfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich unter 0641/7006-3555, wenn sie Zeuge von einer der nachfolgenden Unfälle geworden sind:

2000 Euro Schaden beklagt ein Nissan-Besitzer nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Max-Weber-Schule in der Georg-Schlosser-Straße. Der schwarze Qashqai stand dort zwischen 22.50 Uhr am Freitag (14. Juni) und 01.30 Uhr am Samstag (15. Juni) und ist nun am Kotflügel und der Stoßstange zerkratzt.

Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Ubbelohdeweg geparkten silberfarbenen Subaru. Der Schaden an den Türen auf der Beifahrerseite wird auf über 1000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen 08.00 Uhr am Dienstag (11. Juni) und 14.00 Uhr am Donnerstag (13. Juni).

Auf einem Grundstückshof der Südanlage (Nr. 18) touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten Opel. Der graue Astra stand dort Donnerstag (13. Juni) zwischen 01.30 Uhr und 12.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 500 Euro.

Trotz Schaden von 750 Euro an einem Skoda flüchtete ein Verursacher nach einem Unfall im Mohrunger Weg einfach. Der Unbekannte beschädigte den am Straßenrand geparkten schwarzen Octavia an der Stoßstange. Ein Zeuge beobachtete den Unfall von Freitag (14. Juni) und informierte die Polizei. Die Ermittler suchen nach dem Fahrer eines blauen Passats.

Linden: Gegen Außenspiegel gestoßen

Offenbar beim Vorbeifahren stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Fronhofstraße geparkten Daimler und flüchtete anschließend. Die graue C-Klasse stand dort Dienstagabend (12. Juni) zwischen 21.30 und 22.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Unfallflucht in der Stettiner Straße

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Stettiner Straße in Treis (a. d. Lumda). Ein Unbekannter touchierte offenbar beim Rangieren einen geparkten silberfarbenen Golf. Der Schaden an der Stoßstange des Mittelklassewagens wird auf über 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Rolltor beschädigt

Trotz Schaden von etwa 2000 Euro an einem Rolltor einer Hofeinfahrt in der STeinbacher Straße in Garbenteich flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Der Unbekannte wendete dort offenbar und fuhr einfach weiter. Der Unfall hat sich zwischen 23.00 Uhr am Freitag (14. Juni) und 06.30 Uhr am Samstag (15. Juni). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zwei Unfallfluchten im Südbereich

Die Polizeistation Gießen-Süd bittet nach mehreren Verkehrsunfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich unter 0641/7006-2555, wenn sie Zeuge von einer der nachfolgenden Unfälle geworden sind:

Auf dem Parkplatz der Rechtswissenschaften in der Licher Straße beschädigte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Golf. Der blaue Mittelklassewagen stand dort zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch (12. Juni) und 10.00 Uhr am Donnerstag (13. Juni).

2000 Euro beklagt ein Skoda-Besitzer nach einer Unfallflucht am vergangenen Wochenende. Der graue Octavia stand am Freitag (14. Juni) zwischen 08.00 Uhr und 15.40 Uhr in Frankfurt in der Kleyerstraße. Anschließend fuhr der Eigentümer nach Gießen und stellte das Auto in der Händelsstraße ab. Er bemerkte den Schaden am Samstagmittag (15. Juni) gegen 12.00 Uhr.

Lich: Skoda Roomster beschädigt

1500 Euro Schaden an einem Skoda hinterließ ein Unfallbeteiligter nach einem Unfall am Donnerstag (13. Juni) in der Goethestraße. Der Unbekannte touchierte offenbar beim Rangieren den geparkten grauen Roomster zwischen 07.50 Uhr und 16.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

