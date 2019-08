Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin gestürzt und leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr befuhr eine 65jährige Fahrradfahrerin aus Grefrath in Grefrath den Fahrradweg entlang der Mülhausener Straße von Grefrath kommend in Richtung Mülhausen. Dabei führte sie einen Hund an der Leine. Als das Tier plötzlich anhielt, verlor sie die Kontrolle über das Rad, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Sie trug keinen Fahrradhelm. /UR (931)

