Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rauchmelder rettet Leben

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Brand am Donnerstag, 25. Juni 2020, gegen 7.20 Uhr, an der Arndtstraße wurde ein 44-jähriger Bewohner leicht verletzt. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, brannte das Dachgeschoss bereits in voller Ausdehnung. Der 44-jährige Bewohner war durch einen Rauchmelder geweckt worden und warnte die anderen Bewohner. Das Wohnhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand ein geschätzter Gebäudeschaden von 130000 Euro.(jb)

