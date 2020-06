Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher überrascht

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Einbrecher überraschte am Donnerstag, 25. Juni 2020 ein Kiosk-Besitzer auf der Wilhelmstraße. Gegen 4.30 Uhr wurde er durch Geräusche an der Eingangstür wach und konnte zwei Männer dabei beobachten, wie sie gerade versuchten die Eingangstür zum Kiosk aufzuhebeln. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Einer Der Unbekannte trug eine schwarze Hose und ein graues T-Shirt. Der Zweite trug ebenfalls eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell