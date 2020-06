Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit leichtverletztem Longboard-Fahrer geklärt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 19. Juni 2020, ist es gegen 8.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Longboard-Fahrer und einem schwarzen Kleinwagen an der Einmündung Werler Straße/ Bismarckstraße gekommen. Dabei verletzte sich der Longboard-Fahrer leicht. Er gab allerdings zunächst an, nicht verletzt zu sein. Die Autofahrerin fuhr in Richtung Alleestraße davon und konnte nun durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Die 42-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm gab an, dass sie den Longboardfahrer nach seinem Gesundheitszustand befragt hatte und sich von der Unfallstelle entfernte, als der Longboard-Fahrer sagte, dass alles in Ordnung sei. (lt)

