Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit leichtverletztem Longboard-Fahrer

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Unfall am Freitag, 19. Juni 2020, gegen 8.50 Uhr, mit einem leichtverletzten Longboard-Fahrer sucht die Polizei einen schwarzen Kleinwagen mit HAM- Kennzeichen. Der 21-jährige Longboard-Fahrer überquerte an der Einmündung Werler Straße/ Bismarckstraße an einer Fußgängerampel die Werler Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem schwarzen Kleinwagen. Da der Longboard-Fahrer zunächst angab nicht verletzt zu sein, fuhr die Fahrerin in Richtung Alleestraße davon. Sie ist zirka 35 Jahre alt und hat lange, blonde Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

